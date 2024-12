L’AQUILA: ADDIO A TOMMASO FASCIANI, OGGI L’ULTIMO SALUTO

L’AQUILA – Nel giorno dell’ultimo saluto, ancora sgomento e incredulità all’Aquila per la tragica morte di Tommaso Fasciani.

I funerali si terranno oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Mario alla Torretta.

Il 32enne è morto nella notte tra venerdì e sabato, in via della Polveriera, dopo un tragico schianto con la sua auto, una Mini Cooper, contro un muro.

Per ore nessuno si sarebbe accorto di nulla: a trovarlo è stato il padre, forse il primo a passare su via della Polveriera il mattino seguente.

Il giovane era uscito per trascorrere una serata con gli amici e, intorno alle 2.30, avrebbe ripreso l’auto per far ritorno a casa. Forse a causa di un malore avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il muro dell’officina Subaru, a poca distanza dal cimitero.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità che oggi si prepara per l’ultimo saluto.