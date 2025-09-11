L’AQUILA: ADDIO AD ANNA MAGGI DI ORIO, MOGLIE DELL’EX RETTORE UNIVAQ FERDINANDO. CORDOGLIO DI BIONDI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la morte della professoressa Anna Maggi Di Orio, moglie del professor Ferdinando Di Orio, già rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila.
“La nobile anima di mia moglie Anna Maggi di Orio poco fa ha intrapreso il suo viaggio per incontrare il nostro Angelo Veronica Gaia in Paradiso. Il Signore le farà sedere accanto a sé ed entrambe veglieranno sulle nostre povere vite. Le lunghe sofferenze sopportate con coraggio, dignità e fede incrollabile in tre anni di malattia, saranno cancellate dalle mani caritatevoli di nostro Signore. Lei e Veronica Gaia stanno sorridendo insieme e prendendomi in giro come al solito. A presto mie meravigliose donne. Una piccola pausa e poi non ci lasceremo più”, scrive sui social Di Orio che insieme a sua moglie dopo la morte della figlia Veronica Gaia ha fondato una Onlus per contrastare il disagio giovanile.
In una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi scrive: “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa della signora Anna Maggi Di Orio, moglie del professor Ferdinando Di Orio, già rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. Rivolgo a lui la mia più sentita vicinanza in un momento che rinnova il dolore di una prova già durissima, segnata dalla perdita prematura della figlia Veronica Gaia”.
“Il professor Di Orio, nonostante le sofferenze, ha sempre trovato la forza di trasformare il dolore in impegno, dedicandosi con generosità all’ascolto e al sostegno dei giovani, offrendo alla nostra comunità un esempio raro di coraggio e di dedizione al bene comune. A nome dell’Amministrazione comunale, dell’intera città e mio personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio, unendomi al dolore del professore e di quanti oggi piangono la signora Anna”, conclude Biondi.
