L’AQUILA, ADDIO AD ELENA MARINUCCI: “LASCIA EREDITA’ POLITICA E MORALE IMPORTANTE”

L’AQUILA – La senatrice aquilana Elena Marinucci è morta stasera, all’età di 94 anni, nella sua casa a Roma circondata dall’affetto dei suoi cari.

La nota e stimata politica, storica esponente del Partito Socialista Italiano e dei Socialisti Democratici Italiani, è stata oltre che senatrice della Repubblica, sottosegretaria di Stato ed europarlamentare.

Marinucci, avvocato e insegnante e strenuo difensore dei diritti delle donne, è stata una vera e propria istituzione nella sua terra che non ha mai dimenticato nonostante i molti impegni legati ai prestigiosi incarichi di livello nazionale ed internazionale.

“A nome della Municipalità aquilana e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa della senatrice Elena Marinucci. Esponente storica del partito Socialista è stata protagonista nel mondo delle Istituzioni dello Stato, tra le pioniere in Italia dell’azione volta a conquistare l’equità di genere nella nostra società. Lascia un’eredità, politica e morale, molto importante. Ai familiari tutti giungano le più sincere condoglianze”, scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, commenta: “Oggi l’Abruzzo ha perso anche una donna di alto profilo, la senatrice Elena Marinucci, protagonista nel secolo scorso della scena politica abruzzese e nazionale. Ha saputo valorizzare il ruolo e l’impegno delle donne in politica e nella società civile, valori che rimarranno come memoria per il futuro”.