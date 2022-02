L’AQUILA: ADDIO AL MAESTRO SELLAIO ALFREDO ROVO, OGGI I FUNERALI

L’AQUILA – Si è spento a 88 anni Alfredo Rovo, maestro sellaio che per tanti anni ha avuto il suo laboratorio artigianale in via Castello, all’Aquila.

È stato uno di quegli artigiani che sono entrati a pieno titolo nella migliore storia della città, simboli di voglia di fare, di passione per il proprio lavoro e di capacità da veri artisti. Rovo ha saputo trasmettere ai suoi eredi l’entusiasmo per le cose belle e ben fatte.

La famiglia Rovo, ricorda Il Centro, per decenni ha prodotto selle per carrozze e da lavoro, reti per gli stazzi da destinare ai tanti allevamenti della zona e non solo. Ancora oggi la “Selleria Rovo” è una solida realtà artigianale con la sede che non è più in via Castello all’Aquila, ma in località San Lorenzo nel comune di Fossa.

Tanti i riconoscimenti avuti negli anni da Rovo per la sua attività e centinaia ieri sono stati i messaggi sui social di condoglianze e ricordo.

I funerali di Rovo sono fissati oggi alle 15 nella chiesa del villaggio provvisorio di San Lorenzo di Fossa.