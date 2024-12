L’AQUILA – Grave lutto in città per la morte di Arnaldo Ettorre il partigiano musicista aquilano deceduto a 99 anni. Fu arrestato all’Aquila con l’accusa di aver attaccato una caserma e poi rischiò di essere deportato in Germania ma potè fuggire e si unì alla Brigata Maiella. Ettorre, storico presidente del Gruppo Patrioti della Maiella, ha sempre avuto il suo ruolo di rilievo nell’ambito delle iniziative per propagandare i valori della Resistenza alle giovani generazioni in occasione delle tante manifestazioni cui partecipava sempre con entusiasmo.

Il suo impegno per gli ideali della Resistenza non deve far passare in sottordine il fatto che è stato un valente musicista oltre a essere stato il cofondatore della prima emittente libera aquilana, ovvero Radio L’Aquila, nel 1975.

Egli è autore di decine di canzoni, tra cui l’inno dell’Aquila Rugby, ma soprattutto è stato l’arrangiatore del brano “Nozze d’oro” che fu composto nel 1958 dai suoi amici Conti, Canelli, Cavalli e che resta al momento l’unico pezzo scritto da aquilani ad aver partecipato alle serate finali del festival di Sanremo: era l’anno in cui trionfò Modugno con “Nel blu dipinto di blu”.

Ettorre, inoltre, aveva la passione per l’emittenza privata e con Giorgio Cavalli e Lillo Angelini creò Radio L”Aquila-Tv L’Aquila cui si dedicò con grande entusiasmo.

In molti lo ricordano con affetto anche a palazzo di giurizia dove per anni lavorò all’Ordine degli avvocati sotto la presidenza di Paolo Vecchioli.

Fino a poco tempo fa Ettorre, ancora molto vitale, era solito sfrecciare in citta alla guida della sua inseparabile Ford Fiesta bianca ma un grave colpo per lui è stata la recente morte prematura del primo figlio, il sindacalista Fabrizio. Negli ultimi tempi si era trasferito dalla figlia a Castel di Sangro dove è spirato. Lascia gli altri due figli il giornalista Roberto e Luciana cui vanno le condoglienze della redazione di Abruzzoweb. Oggi alle 12 l’addio nella basilica di San Bernardino da Siena.

Molti i messaggi di cordoglio delle associazioni partigiane,della consigliera comunale aquilana Stefania Pezzopane, del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e del sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

“A nome dell’intera comunità casolana”, si legge in una nota del sindaco di Casoli (Ch), Massimo Tiberini, “esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’Associazione Nazionale ex Combattenti “Gruppo Patrioti della Maiella”, Partigiano Arnaldo Ettorre. Figura straordinaria della Resistenza e custode instancabile della memoria, Arnaldo Ettorre non ha mai fatto mancare la sua vicinanza a Casoli e ai luoghi simbolo dei territori che la Brigata Maiella ha liberato con coraggio e sacrificio. Il suo esempio e il suo impegno nel trasmettere i valori della libertà e della Costituzione rappresentano un patrimonio che continueremo a onorare con riconoscenza. Alla famiglia e all’Associazione Brigata Maiella giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità casolana”.