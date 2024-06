L’AQUILA: ADDIO AL PROF COLONNA: GLI EX ALUNNI, “DOCENTE RIVOLUZIONARIO”. IL CORDOGLIO DI BIONDI

L’AQUILA – Oggi è venuto a mancare il professor Franco Colonna, ex consigliere comunale e direttore del Servizio di elaborazione dati municipale. In passato fu anche un assiduo frequentatore del Circolo tennis L’Aquila. Aveva 81anni. Un uomo molto stimato in campo lavorativo, persona riservata e sempre rispettosa. Si era laureato alla “Normale di Pisa”, ma non si era mai iscritto all’albo degli ingegneri. Claudio Cucchiella, suo ex alunno, in una nota lo ricorda facendosi portavoce anche degli altri ex compagni di istituto.

“L’ing. Franco Colonna è stato un professore molto amato da tutti gli studenti dell’I.T.I.S. dell’Aquila, perché era un uomo preparato e sensibile. Ricordo che, contrariamente agli altri professori aveva istituito il 6 politico, una iniziativa rivoluzionaria al passo con i tempi (primi anni ’70), ma non perché non avesse voglia di lavorare, anzi, si prodigava molto ad aiutare gli studenti carenti nelle altre materie. Ripeteva continuamente in occasione della sua ora di lezione: “Siete voi che dovete impegnarvi nello studio”, poi, continuava: “Cari ragazzi, io non vi metterò mai una insufficienza nella mia materia d’insegnamento, né tantomeno vi boccerò a fine anno, perché se non studiate vi boccerà la vita e non riuscirete a realizzare i vostri propositi lavorativi”.

“Fu, pertanto, a suo modo un professore rivoluzionario. Noi alunni lo rispettavamo e gli volevamo molto bene e la notizia della sua scomparsa è stato un grande dolore per tutti. L’anno scorso, in occasione del 50° anniversario del diploma di perito meccanico, fu organizzata una rimpatriata presso un noto ristorante aquilano; c’era un certo timore che la cosa non riuscisse perché dopo cinque decenni si era perso ogni contatto con gran parte degli ex compagni di scuola e con i professori di allora. I timori svanirono già dalle prime telefonate, perché aderirono gran parte degli ex alunni e alcuni professori, cioè: l’ing, Franco Colonna, l’ing. Mario Consalvi e l’ing. Giuseppe Liberotti. Trascorremmo una bellissima serata ricordando gli anni passati insieme. Ci salutammo con il proposito di rinnovare il nostro incontro al più presto; probabilmente forse si farà in futuro, ma senza il nostro caro prof. Franco Colonna, si sentirà sicuramente il vuoto causato dalla sua assenza”.

“A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo profondo cordoglio alla famiglia Colonna per la perdita di Franco, ex consigliere comunale dell’Aquila, già direttore del Sed e collaboratore dell’Amministrazione anche dopo la pensione. Stimato professionista, impegnato nella vita sociale e sportiva della città, anche in qualità di dirigente di lungo corso del Cus L’Aquila. Alla famiglia Colonna – già provata dalla perdita della moglie di Franco, Rossella Cardigno, ex docente dell’ateneo aquilano -, e in particolare alla figlia Francesca, giunga il mio affetto sentito: così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.