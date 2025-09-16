L’AQUILA: ADDIO AL PROFESSOR FRANCESCO CARLEI, “IMPEGNO, DEDIZIONE E PASSIONE PER L’INSEGNAMENTO”

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la morte a 75 anni del professor Francesco Carlei, già ordinario di Chirurgia Generale all’Università degli Studi dell’Aquila e primario di Chirurgia presso l’ospedale San Salvatore.

In un messagio di cordoglio il senatore Guido Liris, dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana, scrive: “È una perdita grande per la nostra comunità scientifica, per il mondo della medicina e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, studiare con lui o ricevere le sue cure. Di lui ricordo non solo l’eccellenza professionale, ma anche l’impegno, la dedizione, la passione per l’insegnamento. Fu il mio professore, maestro nella vita accademica e umana”.

“Alla notizia della sua scomparsa sono rimasto profondamente toccato. Il professor Carlei è stato un punto di riferimento insostituibile per generazioni di medici e chirurghi. Ho perso un maestro, ma la sua eredità resta nei numerosi allievi che ha formato, nei pazienti che ha curato con umanità e competenza, nel servizio che ha reso alla città e all’Abruzzo intero”.

“Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi dell’Università e dell’ospedale”.