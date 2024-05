L’AQUILA: ADDIO AL PROFESSOR MARCO PACE, OGGI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la prematura scomparsa del professor Marco Pace, 49 anni, docente di matematica dell’istituto di istruzione superiore Amedeo d’Aosta, morto ieri, dopo aver combattuto contro una malattia, all’ospedale “San Salvatore”.

I funerali dello stimato professore si terranno oggi nella parrocchia di Santa Rita in via Strinella, alle 10.30.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, tra cui quello della dirigente scolastica della scuola Maria Chiara Marola: “Ciao Marco. Conoscerti e percorrere un tratto di strada insieme è stato per tutti noi un privilegio. Nessuna parola è adeguata per descrivere il dolore di questo momento e il vuoto che lasci nella nostra scuola e nelle nostre vite. Che tu possa trovare la pace, là dove sei ora. Nei nostri cuori e nei nostri ricordi vivrai per sempre. Ai tuoi amatissimi genitori giunga l’abbraccio di tutti noi”.