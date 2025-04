L’AQUILA: ADDIO ALL’AVVOCATO LUISA LEOPARDI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa dell’avvocato Luisa Leopardi, morta a 64 anni dopo una luna malattia.

Professionista stimata, Leopardi è stata la prima donna ad assumere il ruolo di presidente dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila, nel 2023, dopo 103 anni dalla sua istituzione l’Ordine distrettuale.

In occasione della prima riunione del direttivo, analizzando il delicato momento che la categoria forense sta affrontando da anni, disse: “La crisi è determinata dalla situazione economica difficile, dalla situazione complessa degli uffici legata al famoso problema dell’accorpamento cui non si viene e capo e cosa che danneggia tutti. I giovani per questo si stanno allontanando dalla professione e ci sono molte rinunce anche tra avvocati anziani cosa finora mai avvenuta”.