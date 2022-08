L’AQUILA: ADDIO ALLE CASETTE DI LEGNO POST-SISMA DI PIAZZA DUOMO, SARANNO PORTATE A PIZZOLI

L’AQUIILA – L’Aquila si appresta dire addio alle sei casette in legno collocate in piazza Duomo nel 2012, per consentire l’attività di vendita di artigiani locali, in una città allora ancora terremotata e con la ricostruzione che aveva preso il via da poco tempo.

Le casette saranno rimosse mercoledì 24 e giovedì 25 agosto e trasportate, senza essere smontate, a Pizzoli, nell’area dove si svolge il mercato settimanale, e saranno utilizzate anche come sede di associazioni sportive e che operano nel sociale.

I costi dell’operazione saranno carico del comune di Pizzoli, dove è sindaco Gianni Anastasio.

La rimozione si è resa necessaria anche in vista dei lavori di rifacimento di piazza Duomo.