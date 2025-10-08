L’AQUILA – Lutto nel mondo accademico e nella città dell’Aquila per l’improvvisa scomparsa dell’ex rettore dell’Università Edoardo Alesse, morto per un infarto.

Una grave e inattesa perdita che getta nello sconforto un’intera comunità che negli anni ha potuto apprezzare le doti professionali ed umane di una figura di riferimento nel panorama culturale e sociale.

Alesse lascia la moglie e due figli.

Nato il 17 febbraio 1958, originario di Leonessa (Rieti) ma aquilano di adozione, Alesse, ordinario di Patologia generale, era stato eletto rettore a giugno 2019 battendo il suo collega Carlo Masciocchi e prendendo il posto di Paola Inverardi, oggi rettrice del Gssi.

Solo qualche giorno fa, lo scorso 30 settembre, il passaggio di consegne tra Alesse e il nuovo rettore Fabio Graziosi, 57 anni, direttore del dipartimento di Ingegneria, Scienze dell’Informazione e matematica (Disim), eletto lo scorso giugno per il sessennio 2025-2031.

Scrive il rettore Graziosi, in una commossa nota: “La morte improvvisa del Rettore Edoardo Alesse ha sconvolto l’intera comunità accademica. Ci lascia un uomo dalle inarrivabili qualità umane e professionali e non è un caso che il riferimento alla sua umanità venga prima della professionalità. Il perché è chiaro a tutti quelli che lo hanno conosciuto o anche semplicemente incontrato. Ho condiviso con il prof. Alesse gran parte del suo mandato da Rettore e ogni occasione di incontro con lui è stato per me fonte di arricchimento. Negli ultimi mesi è stata commovente la cura e l’attenzione che ha avuto nell’introdurmi, in ogni modo possibile, al ruolo che ha ricoperto in modo eccellente per sei anni, e in questa fase ho potuto osservare quanto grande, estesa e sincera fosse la sua rete di relazioni. Particolarmente significativo è stato, per me, partecipare con lui alla sua ultima riunione nella Conferenza dei rettori delle Università Italiane e vederlo raccogliere gli apprezzamenti e la riconoscenza di tutti i suoi colleghi, che oggi sono i miei”.

Di recente, conclude Graziosi, “ho avuto modo di affermare pubblicamente quanto sia stato grande il suo operato e rilevanti le innumerevoli iniziative avviate e affidate a me per il loro pieno compimento. Oggi questo proposito di continuità appare ancora più importante e, nella sua memoria, proseguiremo il cammino, raccogliendo uno dei suoi più grandi insegnamenti: nelle situazioni più difficili, bisogna mantenersi lucidi e tenere ben saldi i principi su cui l’Università si fonda”.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di AbruzzoWeb.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio esprime “il personale cordoglio e quello della giunta regionale, per la scomparsa del rettore emerito dell’Università degli Studi dell’Aquila, Edoardo Alesse. Voglio ricordare il valore del contributo dato da Alesse all’ateneo e al territorio, evidenziando il suo ruolo fondamentale nella crescita dell’Università dell’Aquila e il suo impegno per la comunità accademica locale. Il valore aggiunto che ha portato in questi anni dentro l’università e nella società civile aquilana saranno sicuramente traccia per il nostro futuro”.

Il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi scrive: “La notizia della scomparsa improvvisa del professor Edoardo Alesse mi lascia sgomento e profondamente addolorato. Già rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Alesse ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità accademica e per l’intera città. L’Aquila perde un uomo di grande cultura, generosità, capace di dialogo, disponibilità e visione. Con lui, come Amministrazione comunale, abbiamo condiviso progetti e iniziative di grande valore a favore degli studenti e del mondo universitario, in un clima sempre improntato alla collaborazione, alla stima reciproca e alla volontà di lavorare insieme per la crescita della nostra città. A nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, rivolgo ai familiari, agli amici e alla comunità universitaria le più sentite condoglianze e la vicinanza della città in questo momento di dolore”.

Il Partito democratico dell’Aquila e la Federazione provinciale, “sconvolti e costernati, esprimono il più profondo cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Edoardo Alesse, già magnifico Rettore dell’Università dell’Aquila, stringendosi con affetto e commozione alla famiglia. Con Alesse se ne va un accademico di straordinaria levatura, uno scienziato che ha dato lustro all’Università e alla città, ma soprattutto un uomo, un marito e un padre di grandissima sensibilità, gentilezza e disponibilità, di altissimo profilo morale. Edoardo Alesse è stato determinante per il definitivo rilancio del nostro Ateneo, motore imprescindibile del tessuto culturale, economico e sociale del territorio, un protagonista della ricostruzione della nostra città con il suo pensiero libero, aperto e appassionato. L’Aquila perde oggi uno dei suoi punti di riferimento più illustri, una figura di rilevanza nazionale e internazionale che mancherà tremendamente. La sua eredità resterà nella memoria di tutte e tutti noi”.

Il presidente Lorenzo Sospiri, a nome del Consiglio regionale dell’Abruzzo, esprime “profondo cordoglio per la scomparsa del professor Edoardo Alesse, già Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. Con la sua competenza scientifica, la dedizione all’insegnamento e l’impegno costante per il progresso del sistema universitario, il professor Alesse ha contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e civile della nostra Regione anche grazie alla proficua collaborazione tra l’Ateneo e l’Assemblea legislativa regionale. Il Consiglio regionale si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia e della comunità accademica”.

“Con profondo dolore apprendo della scomparsa improvvisa di Edoardo Alesse, già magnifico rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita enorme per l’intera comunità accademica e per la nostra regione. Alesse è stato una figura di riferimento, la sua dedizione alla ricerca, alla formazione delle future generazioni e alla crescita dell’Ateneo aquilano sono state e resteranno il suo lascito più prezioso. L’Aquila perde oggi una persona straordinaria, ma io, personalmente, perdo un amico, che mi ha sempre ispirato. Ti saluto con affetto, sapendo che la tua eredità continuerà a vivere in ogni angolo di questa città che amavi tanto. A tua moglie, a tua figlia e a tutti i tuoi cari vanno le mie più sentite condoglianze”, così l’assessore regionale al Sociale e Cultura, Roberto Santangelo.

In una nota il senatore aquilano Guido Liris scrive: “Apprendo con assoluta costernazione la sconvolgente notizia della perdita di Edoardo Alesse, già magnifico rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila. La notizia mi colpisce profondamente, non solo per la profonda amicizia che mi legava a Edoardo – che è stato anche il mio professore di Patologia – ma anche perché la nostra continua collaborazione me lo faceva incontrare e sentire spesso. Con lui – aggiunge Liris – scompare una figura di altissimo profilo umano, scientifico e accademico, un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla didattica e alla crescita dell’Ateneo aquilano, con passione, rigore e grande sensibilità. L’Aquila e l’intero Abruzzo perdono oggi un punto di riferimento di caratura nazionale e internazionale, una mente brillante e un uomo di grande equilibrio e dedizione. In questo momento di grande dolore, desidero esprimere la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia e al nuovo rettore, Fabio Graziosi, che si trova a guidare l’Università in una fase così delicata di transizione”.

Il messaggio di cordoglio del senatore abruzzese di FdI Etel Sigismondi: “La notizia della scomparsa del professor Edoardo Alesse mi ha profondamente colpito. Uomo di grande spessore umano e accademico, ha rappresentato un punto di riferimento per l’Ateneo aquilano e per l’intera comunità scientifica. Sempre aperto al confronto, al dialogo, alla costruzione di percorsi condivisi per il bene della formazione e della ricerca. Alla sua famiglia e all’Università del nostro capoluogo esprimo il mio cordoglio più sincero”.

Scrivere il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia: “La notizia della scomparsa del professor Edoardo Alesse, rettore emerito dell’ università dell’Aquila, mi ha profondamente colpito. L’avevo sentito solo lo scorso giorno e mai avrei immaginato che quella sarebbe stata l’ultima occasione di confronto con una persona che ha rappresentato tanto per il mondo accademico e per la nostra comunità. Edoardo Alesse è stato un professore stimato, un uomo di grande cultura e visione, sempre pronto al dialogo, al confronto, alla costruzione di ponti tra sapere e territorio. La sua dedizione alla formazione, alla ricerca, alla crescita collettiva è stata un esempio raro e prezioso. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo ma anche un’eredità di pensiero e di impegno che continuerà a vivere. Ai suoi cari e alla comunità universitaria, va il mio più sincero e affettuoso cordoglio”.

Edoardo Alesse non è più con noi. Una triste notizia che alimenta il ricordo. Scienza, coscienza, accademia, eleganza e profonda educazione. Stile indiscusso di persona di qualificata, alta professionalità. Il nostro cordoglio sentito e la nostra vicinanza affettuosa giunga, per il tramite di questo scritto, alla famiglia, all’Università degli Studi dell’Aquila tutta e alla nostra amata città prematuramente private di una persona unica nella sua profonda essenza, comune per la sua delicata, naturale capacità di far sentire tutti e ciascuno di noi degnamente rappresentati”, Così Il Passo Possibile, con Americo Di Benedetto, Fabrizio Ciccarelli e il Gruppo in Consiglio comunale dell’Aquila – (Emanuela Iorio, Elia Serpetti e Massimo Scimia).

Scrive Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila: “Con Edoardo Alesse se ne va una figura di riferimento per L’Aquila, per l’Università e per tutti coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. La sua umanità, sincerità e intelligenza resteranno un esempio raro di come si possano vivere le istituzioni con equilibrio e passione autentica. Negli anni si era consolidato un rapporto fatto di stima, fiducia e sincera amicizia. Alesse sapeva guardare oltre il proprio ruolo, sempre guidato dal desiderio di contribuire allo sviluppo del territorio, attraverso soprattutto la formazione delle nuove generazioni. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, umano prima ancora che istituzionale. Alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità universitaria va l’abbraccio più sincero della Provincia dell’Aquila.

“Come già Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, il professor Alesse non è stato solo un accademico di altissimo profilo, ma un punto di riferimento illuminato per il capoluogo abruzzese e le sue istituzioni. La sua capacità di dialogo ha permesso all’Ateneo di raggiungere significativi traguardi, rafforzandone il ruolo vitale per la rinascita e lo sviluppo del territorio. Voglio ricordarlo per la sua instancabile dedizione, la sua professionalità e la sua generosità nel mettere le proprie competenze a servizio della collettività. Il suo lascito di impegno e valore continuerà a essere una traccia indelebile per il futuro della nostra Università e della società civile. A nome mio personale e della Camera di commercio che rappresento esprimo il più sentito cordoglio e la più affettuosa vicinanza ai familiari, agli amici e studenti e all’intera comunità universitaria in questo momento di profondo lutto”, scrive Antonella Ballone, presidente Camera di Commercio Gran Sasso.

Scrive il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi: “E’ con profondo dolore e commozione che ho appreso la notizia della scomparsa di Edoardo Alesse, già rettore dell’Università dell’Aquila. Con lui L’Aquila e l’intero Abruzzo perdono una figura di assoluto riferimento per il mondo accademico, scientifico e culturale. Un uomo che ha dedicato l’intera esistenza alla ricerca e alla crescita del territorio e dell’Ateneo, come valore fondante della collettività. Con Lui, Confindustria ha avuto sempre un rapporto di proficua collaborazione e profonda stima. A nome personale, come Presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e dell’intera Associazione rivolgo alla famiglia e a tutta la comunità scientifica e universitaria le più sentire condoglianze e sentimenti di profonda vicinanza in questo momento di grande dolore”.

“Mi colpisce e mi addolora profondamente la prematura scomparsa del Prof Edoardo Alesse al quale mi lega una profonda amicizia e rispetto. Con lui se ne va una figura di intellettuale della nostra città che ha guidato l’Universita dell’Aquila con grande passione e abnegazione. Sotto la sua guida l’ateneo e l’Accademia di Belle Arti hanno condiviso e realizzato progetti importanti per il nostro territorio. Alla famiglia vanno le mie e quelle dell’intera accademia più sentite condoglianze”, così Rinaldo Tordera, presidente dell’Accademia delle Belle arti dell’Aquila.

“La notizia della scomparsa del professor Edoardo Alesse mi ha profondamente colpito.

In lui non ho trovato soltanto un Rettore autorevole e competente, ma un interlocutore sincero, un uomo capace di coniugare rigore istituzionale e profonda umanità. Il rapporto di stima e amicizia che si è costruito nel tempo tra noi è stato per me motivo di autentico arricchimento, personale e professionale. Il suo sostegno mi ha spinto a credere, con fiducia e ambizione, nella possibilità concreta di costruire ponti solidi tra le istituzioni, resi più forti dal valore delle esperienze e delle persone che le rappresentano. Lo ricorderò con gratitudine e affetto, certo che il segno che ha lasciato in tanti di noi continuerà a vivere nel tempo. Ciao Edoardo”, così Claudio Di Massimantonio, direttore Conservatorio “A. Casella” L’Aquila