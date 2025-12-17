L’AQUILA: ADDIO ALL’IMPRENDITORE PAGANICHESE SILVANO PALMERINI, IL CORDOGLIO DI BIONDI

L’AQUILA – “Desidero esprimere, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità aquilana, le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Palmerini per la scomparsa di Silvano, noto e apprezzato imprenditore, venuto a mancare all’età di 82 anni”. Lo scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una nota nella quale ricorda la figura dell’imprenditore.

“Con la sua perdita, la comunità di Paganica e l’intera città dell’Aquila salutano una figura che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio. Silvano Palmerini ha saputo interpretare il ruolo di imprenditore con serietà, competenza e senso di responsabilità, mantenendo sempre un forte legame con la propria comunità e contribuendo, con il suo lavoro, allo sviluppo e alla crescita del territorio aquilano. In questo momento di grande dolore, rivolgo un abbraccio affettuoso alla famiglia, ai figli Luigi e Giuseppina e ai nipoti, rinnovando la nostra vicinanza e il nostro cordoglio”, conclude il primo cittadino.