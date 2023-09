L’AQUILA: ADP COMPUTER APRE AL CENTRO COMMERCIALE “AMITERNUM” LUNEDI’ 4 SETTEMBRE

MiL’AQUILA – Aprirà lunedì 4 settembre il nuovo punto vendita Adp Computer dall’Aquila, al piano superiore del centro commerciale Amiternum, in Via Enrico Fermi n.1.

Ad aprirlo è l’imprenditore aquilano Simone Pasquali, dopo anni di esperienza al centro commerciale Globo Center.

Il punto vendita, tra laboratorio, ufficio ed esposizione è di circa 180 metri quadrati ed ha trovato posto nei locali dell’ex profumeria Castellani.

Si tratta di una nuova, importante attività commerciale che va ad integrarsi in un luogo molto frequentato e conosciuto della zona ovest del capoluogo abruzzese, in cui da anni si trovano negozi storici tra i quali Pettino Sport Wear, Cartoleria Di Giamberardino, Confezioni Nardis, Beauty Service, Furi, My Print Centro Stampa, il punto vendita Conad, i bar Gallucci e Bistrot Feeling Sud e l’ottica Genitti.

Giorni di apertura ed orario provvisorio di apertura e chiusura saranno: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.