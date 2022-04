L’AQUILA, “AFFAMATI D’AMORE”: FIORENZA SARZANINI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO

L’AQUILA – Per il ciclo “Gli autori (si) raccontano”, il vice direttore del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, sarà all’Aquila per la presentazione del suo nuovo libro “Affamati d’amore”, ed. Solferino.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Azimut con il Patrocinio dell’Assessorato alla promozione dell’immagine del Comune dell’Aquila, si terrà giovedì 21 aprile, alle 18, presso la storica libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele 5.

Introdurranno l’assessore comunale Fabrizia Aquilio e Alessandro Maccarone, resposnabile dell’Associazione Azimut.

“In Italia – si legge in una nota – soffrono di anoressia circa tre milioni e mezzo di persone. Questo cinque anni fa. Ora la situazione è peggiorata. Fiorenza Sarzanini, che ha vissuto – a 23 anni – l’anoressia, racconta come si è curata e come ne è uscita. Il percorso è faticoso, ma se accetti di farti aiutare da chi ti è vicino e da chi ha competenze di questa malattia, riesci a guarire”.