L’AQUILA: AFFIDATI LAVORI PARCHEGGIO VIA AVEZZANO. BIONDI, “OPERA STRATEGICA”

L’AQUILA – “L’Aquila compie un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’area di Collemaggio”.

È quanto si legge in una mota del Comune nella quale viene spiegato che con apposita determinazione dirigenziale è stato affidato l’intervento per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Avezzano, “opera strategica a servizio del nuovo asilo nido in costruzione nella zona”, viene sottolineato.

I lavori, finanziati con 240mila euro nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR per i territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, rientrano nel programma “Riqualificazione urbana della rete stradale comunale e degli spazi pubblici”.

L’area di sosta, per complessivi 20 posti auto, sarà parte integrante del sistema di servizi a supporto del nuovo asilo nido di Collemaggio, una struttura moderna e funzionale che accoglierà fino a 45 bambini e che è finanziata con 1 milione di euro di risorse PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.

“Si tratta di un intervento che guarda al futuro della città – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – perché accompagna la realizzazione di una nuova struttura educativa con opere di urbanizzazione adeguate, migliorando l’accessibilità e la fruibilità dell’intera area. Stiamo lavorando affinché ogni investimento si traduca in servizi concreti per le famiglie e in una riqualificazione reale degli spazi pubblici”.