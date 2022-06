L’AQUILA, AGENTE FUORI SERVIZIO ARRESTA DUE SPACCIATORI

L’AQUILA – Colti sul fatto, sono stati così arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti due giovani extracomunitari trovati con 6 involucri contenenti cocaina, per un quantitativo di circa 2, 6 grammi e la somma di 450 euro, divise in banconote di piccole taglio.

È accaduto domenica 29 maggio, all’Aquila, quando un poliziotto, libero dal servizio, ha notato i due soggetti, conosciuti come spacciatori, all’interno di un auto parcheggiata in un vicolo limitrofo ad un bar. Insospettito, senza farsi notare, si è appostato intervenendo nel momento in cui i due cedevano della sostanza ad un acquirente.

I due spacciatori, scoperti, sono scesi dall’auto e con un comportamento violento e minaccioso hanno tentato di eludere il controllo di Polizia, in considerazione anche del fatto che l’agente si trovava da solo.

Tuttavia, il poliziotto è riuscito a trattenerli fino all’arrivo del personale della Squadra Volante, preventivamente allertato.

Dai successivi accertamenti è emerso che l’auto, in uso agli spacciatori, risultava essere di proprietà di una terza persona, italiana, e pertanto si è estesa la perquisizione in casa della stessa, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 20 grammi di cocaina e 856 grammi di marijuana.

Tutti e tre i soggetti sono stati arrestati per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente in concorso nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale e messi a disposizione dell’autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’atto disponendo gli arresti domiciliari.