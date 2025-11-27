L’AQUILA: AGGIUDICATI I LAVORI PER COMPLETARE IL CLUB HOUSE NELL’AREA SPORTIVA DEL PAGANICA RUGBY

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha aggiudicato i lavori per il completamento della nuova club house, struttura destinata a diventare il fulcro delle attività legate al rugby e alle realtà sportive della frazione di Paganica.





L’opera di completamento – finanziata con fondi comunali (200mila euro) e risorse del fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia (211mila euro), prevede un investimento complessivi 411mila euro.
Il progetto esecutivo, approvato la scorsa estate dalla Giunta comunale, comprende la realizzazione di spazi dedicati all’accoglienza, impianti tecnologici moderni e opere accessorie per garantire sicurezza e funzionalità dell’intera area sportiva.

“L’aggiudicazione dei lavori per la club house – commentano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – conferma l’impegno dell’Amministrazione nel potenziare le strutture sportive del territorio. Atleti e appassionati attendevano da tempo un’opera che offrirà nuovi spazi alle società e ai tanti giovani che frequentano l’impianto. La riqualificazione degli impianti sportivi è una priorità per valorizzare le comunità e favorire socialità e partecipazione”.

