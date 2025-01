L’AQUILA: AGGIUDICATI LAVORI DA 500MILA EURO PER RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ALCIDE DE GASPERI

L’AQUILA – Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione di Viale Alcide De Gasperi, ovvero per l’area del Torrione, per 500 mila euro.

L’annuncio arriva dal consigliere regionale di Fdi, Livio Vittorini, presidente della commissione Bilancio.

L’intervento spiega, prevede “spazi a misura d’uomo, marciapiedi più larghi e tanto verde. Viale Alcide De Gasperi è una porta d’ingresso alla città e meritava una riqualificazione complessiva che si sposerà perfettamente con la realizzazione del nuovo parcheggio alla Caserma Rossi”

“Un intervento con il quale dimostriamo capacità di programmare e di realizzare opere in tempi congrui” e pone l’accento sulla proficua interlocuzione ,” con il collega Tomassoni che ringrazio per l’apporto fondamentale nella fase di redazione del progetto. Un restyling anche attento alla sostenibilità – prosegue Vittorini – con la previsione di reimpiegare il materiale di riuso proveniente dai lavori del centro storico, in particolare i cubetti di porfido, e di valorizzare anche il verde con la previsione di una nuova illuminazione. Gli alberi esistenti non verranno toccati e ne saranno anche messi a dimora di nuovi”.

“Verrà inoltre allargato il marciapiedi di fronte alla scuola in modo da renderlo più sicuro e confortevole”, dice ancora il presidente.

“All’altezza di via Urbani, la strada che porta verso Collesapone, saranno valorizzati gli spazi pedonali con la creazione di una vera e propria piazzetta. Sul lato opposto, lungo le mura di cinta della ormai ex caserma Rossi, saranno predisposti una trentina di posti auto anche in previsione della realizzazione del parcheggio proprio all’interno della stessa. Anche il tracciato stradale, sarà leggermente rivisto, con la previsione di innesti dolci agli incroci al fine di garantire una maggiore sicurezza ad un’arteria troppo spesso scambiata per una superstrada”.