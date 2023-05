L’AQUILA – Aggredita da un uomo in pieno giorno va in ospedale per farsi visitare ma a tarda sera è ancora in attesa, con il rischio di dover fare l’alba al pronto soccorso insieme alle tante altre persone presenti.

Succede all’Aquila e la protagonista di un’assurda disavventura è una ragazza di circa 30 anni che questa mattina, intorno alle 10, era a passeggio con il cane nell’area di Madonna Fore quando si è accorta di un altro cane di grossa taglia, a differenza del suo senza guinzaglio, andarle incontro.

Spaventata per i possibili sviluppi, visto che il cane continuava ad abbaiare, si è rivolta al giovane proprietario che a quel punto avrebbe cominciato a inveire contro di lei fino ad alzare le mani, tirandole uno schiaffo e facendola cadere a terra, secondo quanto raccontato dalla vittima dell’aggressione.

Avvisati subito dopo, i carabinieri si sono recati sul posto e, dopo una breve ricerca, hanno fermato ed identificato l’uomo.

Nel frattempo la giovane è andata al pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore” per farsi visitare dopo le lesioni riportate a testa, braccia e gambe.

In codice verde, dalle 11 circa e fino alle 20, orario della segnalazione, è ancora in attesa di poter effettuare gli accertamenti.

“Ci hanno spiegato che c’è un solo medico in Pronto soccorso, che sono in affanno a causa dei problemi ai server dopo l’attacco hacker e che lavorano prevalentemente con carta e penna – spiega un parente ad AbruzzoWeb – Intanto sono quasi 10 ore che cerca di farsi visitare, ha dolori ovunque e questo referto è necessario ai fini della denuncia per il grave episodio di questa mattina, per il quale è comprensibilmente ancora sotto shock”.

“Hanno detto che con molta probabilità dovremo aspettare fino a domani mattina. Siamo anche in buona compagnia, visto che qui ci sono anche tante persone in codice arancione, quindi anche più gravi, in attesa con noi da ore”.