L’AQUILA – La brutale aggressione della giovane donna aquilana avvenuta l’altra notte in centro storico, a Costa Masciarelli, presso Piazza Duomo, ha scatenato l’avvio di serratissime indagini della polizia per arrivare al responsabile. La donna è in ospedale e ha riportato lesioni al volto, e non solo, che renderanno inevitabile un intervento chirurgico. Al vaglio, dunque, i filmati delle telecamere posizionate vicino al luogo dove è stato commesso il reato.

La giovane, secondo quanto si è appreso, dopo essere uscita da un locale, sarebbe stata avvicinata da un ragazzo, forse ubriaco, il quale avrebbe tentato approcci sessuali spingendola all’interno di un palazzo ma la sua opposizione ha scatenato la folle reazione dell’uomo, probabilmente uno straniero, il quale l’avrebbe anche rapinata.

Il sangue della giovane potrebbe avere macchiato anche gli abiti dell’aggressore e questo potrebbe essere un elemento decisivo qualora, come è verosimile, la polizia arrivi a identificarlo. Previsti interrogatori nell’ambito di coloro che erano nel locale dal quale la donna è uscita poco prima di essere aggredita.

I reati sono gravissimi: violenza sessuale, rapina, lesioni gravi e , infatti, si procede di ufficio. Probabile che le cose riferite subito dopo il grave fatto dalla persona malmenata, e quindi in stato di choc, debbano essere ulteriormente precisate non appena possibile ma l’impressione è che gli investigatori stiano seguendo la pista giusta. Ci sono precedenti di altre aggressioni, infatti, che sono andate sempre a buon fine sotto il profilo investigativo.

Sulla vicenda si registra un primo intervento politico. “Le donne di Fratelli d’Italia”, si legge in una nota, “condannano senza mezzi termini il grave episodio avvenuto ai danni di una giovane donna in pieno centro, picchiata brutalmente e rapinata. Una violenza inaccettabile che ci invita però a riflettere e a prendere consapevolezza che bisogna fare sempre di più. Come Consiglio Comunale intensificheremo il percorso già intrapreso a tutela delle donne, portando avanti tutte le azioni necessarie per quanto di nostra competenza, parallelamente all’opera del Governo nazionale che, con il disegno di legge approvato, prevede una serie di misure che rendono il Codice Rosso più severo. Da parte nostra, ovviamente, c’è la massima solidarietà e vicinanza alla vittima della violenza alla quale ci stringiamo con tutto il nostro affetto”. Il comunicato è firmato da Katia Persichetti, Maura Castellani, Claudia Pagliariccio, Tiziana Del Beato, Silvia D’Angelo, Ersilia Lancia.

