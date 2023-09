L’AQUILA, AGGRESSIONE CON MATTARELLO AL PARCO: ARRESTATO 23ENNE, “INTENSIFICATI I CONTROLLI”

L’AQUILA – Quando è stato raggiunto dai carabinieri era ancora in possesso di un mattarello, usato per colpire la vittima che ha riportato diverse lesioni, fortunatamente non gravi.

L’altra sera, i carabinieri della Compagnia dell’Aquila, già in servizio nei pressi del parco del Castello, hanno arrestato un 23enne tunisino responsabile dell’aggressione ai danni di un 37enne nordafricano.

Visti i recenti fatti di violenza accaduti in città – viene spiegato in una nota -, sono stati intensificati i controlli dei carabinieri, ricorrendo anche all’impiego di numerose pattuglie in borghese.

L’aggressore è stato immediatamente arrestato per lesioni personali aggravate. Dopo le formalità di rito, lo stesso arrestato ha trascorso le prime 24ore nella camera di sicurezza della caserma, sede del comando provinciale, dove si è reso responsabile di una seconda aggressione, questa volta nei confronti dei carabinieri di guardia. Per tali fatti è stato nuovamente arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito direttamente al carcere di Preturo.

Nella giornata di ieri, il pm di turno presso la Procura della Repubblica dell’Aquila, titolare delle indagini, ho ottenuto, dal giudice monocratico, la convalida dell’arresto avvenuto per le lesioni aggravate ai danni del cittadino nord africano.

Questa mattina è stato convalidato anche l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per il 23enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, il giudice del tribunale ha disposto il trattenimento in carcere in custodia cautelare nell’attesa del processo previsto per il prossimo mese di novembre.