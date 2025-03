L’AQUILA: AGGRESSIONI ALLA MADRE PER AVERE SOLDI PER LA DROGA, FIGLIA ALLONTANATA DI CASA

AVEZZANO – La Polizia di Stato di L’Aquila, nella mattinata di ieri, è intervenuta presso un’abitazione nella zona Nord di Avezzano a seguito della richiesta di una donna, esasperata per l’ennesima aggressione da parte della propria figlia.

La donna è stata trovata in forte stato di agitazione, visibilmente scossa, e ha raccontato che nella serata del 19 marzo si era verificato l’ennesimo episodio di violenza con l’ennesima richiesta di denaro, concesso per timore di essere nuovamente picchiata, per il quale si era reso necessario l’intervento di personale delle Forze dell’Ordine.

Agli operatori era già nota la situazione, per le continue liti tra le due donne, perlopiù scaturite dalle continue richieste di denaro da parte della figlia, verosimilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti, e sovente sfociate in violente aggressioni fisiche e verbali in danno della madre.

Da ultimo, nella mattinata di ieri, la figlia ha aggredito nuovamente la madre arrivando a minacciarla di morte e perpetuando tale atteggiamento violento anche all’arrivo degli Agenti, i quali, dopo aver riportato la giovane alla calma, procedevano, alla luce della pericolosità manifestata dalla figlia e su autorizzazione del pm di turno della locale Procura della Repubblica, all’applicazione della misura precautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla madre ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.