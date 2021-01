L’AQUILA, AIR2BITE E TECNOPOLO ABRUZZO ABILITANO SERVIZI IN FIBRA OTTICA ULTRA VELOCI

L’AQUILA – In un’epoca in cui tutto è cambiato e si guarda con sempre più fiducia al futuro, dove siamo immersi quotidianamente in una realtà che nessuno avrebbe pensato di poter un giorno toccare con mano, il Tecnopolo d’Abruzzo e l’internet service provider 2bite Srl hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo della rete in fibra ottica ad altissima velocità all’interno del sito tecnologico.

La rete in fibra ottica di air2bite, già attiva, permetterà a tutte le aziende del Tecnopolo di muoversi verso una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi e di accedere ai servizi con velocità fino a 10 Gigabit/s. Saranno possibili non solo collegamenti internet, ma anche servizi cloud, telefonia evoluta, archiviazione digitale e quanto necessario per affrontare al meglio la rivoluzione di industria 4.0.

“La fibra ottica si presenta, come l’alleato ideale per l’azienda del futuro – si legge in una nota congiunta di Air2bite e Tecnopolo – .La connessione Ftth è in grado di garantire prestazioni ottimali anche in presenza di più dispositivi connessi. Le velocità di trasmissione della fibra in Ftth raggiungono facilmente i 10Gpbs, l’ideale per servizi che richiedono il download e l’upload, spesso in contemporanea, di notevoli quantità di dati. Ma c’è di più: un’infrastruttura di rete di tipo FTTH è future-proof. Questo vuol dire che è realizzata in modo tale da non diventare obsoleta con il progredire delle tecnologie. Oggi abbiamo la possibilità di digitalizzare i servizi e interconnettere professionisti, aziende ed enti. Tra qualche aggiungere applicazioni di realtà aumentata e automazione. È un futuro che non vediamo l’ora di scoprire, e stiamo lavorando per mettere tutti in condizione di farne parte”.

Download in PDF©