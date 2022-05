L’AQUILA AIRSHOW 2022: IN MIGLIAIA DA TUTTA ITALIA ALL’AEROPORTO DEI PARCHI DI PRETURO

L’AQUILA – In migliaia alla manifestazione “L’Aquila Airshow 2022”, che si è svolta lo scorso fine settimana, un’affluenza considerevole nel corso della due giorni – 28 e 29 maggio – complice anche il meteo che inaspettatamente ha regalato ore piacevoli.

“Un grande successo” per la Sunrise Aviation Srl, il nuovo gestore dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo che ha celebrato in grande la rinascita dello scalo scegliendo partner d’eccezione, Aeroclub Rieti e HAG Historical Aircraft Group.

Questa sinergia con il supporto fondamentale dell’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila, ha permesso la realizzazione del progetto di riportare l’Airshow a L’Aquila.

“La manifestazione – si legge in una nota – ha registrato partecipazioni da tutta Italia, in molti sono accorsi per l’evento approfittando delle bellezze dell’Aquila e del circondario. Tantissime le famiglie aquilane che hanno scelto questa festa per passare una meraviglioso week-end di fine maggio all’aperto, nel parco verde dello scalo, organizzato all’uopo per accogliere i partecipanti”.

L’area espositiva ha accolto stand gastronomici con ottimi prodotti locali, uno stand informativo del Comune dell’Aquila, che ha offerto materiale sulle attrazioni turistiche dell’Aquilano, uno stand dell’Aeronautica Militare con un simulatore di volo delle frecce Tricolore a disposizione degli utenti, un punto informazioni dedicato alla locale Scuola di volo.

Il comandante Sergio Maron, direttore di manifestazione con esperienza decennale, nominato dall’Aeroclub d’Italia, ha lavorato in sinergia con Stefano Gambaro, presidente HAG, Martina Silveri, amministratore della società di Gestione dell’Aeroporto, Simone Silveri, direttore Operativo di scalo e Sergio De Marco, vicepresidente dell’Aeroclub Rieti.

“Una bellissima esperienza in cui è stato possibile vedere spettacolari esibizioni di acrobazia aerea di aeroplani storici organizzati in maniera davvero eccellente, a comporre una emozionante coreografia, in un cielo che, da molti esperti piloti, è considerato uno dei più belli d’Europa, per caratteristiche climatiche e meteorologiche”.