L’AQUILA AIRSHOW, APPUNTAMENTO IL 28 E 29 MAGGIO ALL’AEROPORTO DEI PARCHI: TUTTE LE INFORMAZIONI

L’AQUILA – A 25 anni dall’ultimo grande evento aeronautico organizzato sul nostro territorio, Sunrise Aviation Srl, attuale gestore dell’Aeroporto dei Parchi di Preturo “Giuliana Tamburro” annuncia la manifestazione aerea “L’Aquila Airshow 2022” che si svolgerà nei giorni 28 e 29 maggio, dalle 10 alle 18, presso lo scalo aquilano.

“L’evento nasce per celebrare la rinascita dell’Aeroporto, dopo il cambio di gestione che è avvenuto a fine 2020; per l’occasione Sunrise ha scelto partner d’eccezione, Aeroclub Rieti e HAG Historical Aircraft Group – si legge in una nota – Questa sinergia con il supporto fondamentale dell’Assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila, ha permesso la realizzazione del progetto di riportare l’Airshow a L’Aquila”.

“Un’iniziativa unica nel suo genere – ha spiegato l’Assessore Fabrizia Aquilio – per questo abbiamo visto nella manifestazione un’importante opportunità per proseguire nel percorso di incrementare l’attrattività turistica della città e del territorio che negli ultimissimi anni è aumentata in maniera esponenziale. La manifestazione sarà un’ottima occasione per mostrare a tutti i partecipanti, che verranno da tutta Italia insieme con le loro famiglie, le bellezze dell’Aquila e del circondario, e un’occasione di svago per tutti gli aquilani che desidereranno condividere questi due giorni di festa. Sarà per questo distribuito in loco materiale di informazione turistica del territorio aquilano”.

Il direttore della manifestazione, nominato dall’Aeroclub d’Italia, sarà Sergio Maron, esperto organizzatore e direttore di altri eventi aeronautici come quelli di Jesolo e Thiene. Al suo fianco Stefano Gambaro, presidente HAG; Simone Silveri, direttore operativo Aeroporto L’Aquila – G. Tamburro; Martina Silveri, amministratore Sunrise Aviation Srl.

“Un’occasione imperdibile ideata per gli appassionati al volo, ma soprattutto per i cittadini aquilani non esperti del mondo aeronautico, in cui si potranno ammirare spettacolari esibizioni di acrobazia aerea, di velivoli singoli o organizzati in pattuglie, aeroplani storici, prototipi, alianti acrobatici e non, ed elicotteri”.

Durante l’airshow si potranno ammirare:

L’ingresso dei singoli spettatori all’evento sarà gratuito, gli spettatori saranno organizzati in un’area verde, solo pedonale, in cui al centro sarà allestita un’area ristoro dedicata agli espositori locali; ci saranno stand gastronomici che offriranno ottimi prodotti, carni, formaggi, dolci tipici, prodotti dell’artigianato locale, un punto informazioni dedicato alla Scuola di volo Sunrise Aviation Srl e uno stand dell’Aeronautica Militare comprensivo di un simulatore di volo a disposizione degli utenti.

Lo spettacolo avrà inizio già dalla mattina del Sabato 28 quando si potranno apprezzare tutti gli arrivi dei velivoli partecipanti alle esibizioni.

Agli spettatori consigliamo di fermarsi l’intera giornata approfittando degli stand gastronomici, in modo da poter godere del programma in tutta la sua interezza. Di seguito i contatti a cui far riferimento per chiarimenti o info aggiuntive: