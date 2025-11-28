L’AQUILA: “AIUTA IL CANILE CON LE STRENNE DI NATALE”

L’AQUILA – Per Natale, i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione dell’Aquila hanno pensato a diverse iniziative a supporto degli animali in difficoltà.

Con una donazione è possibile ricevere una o più “Strenne” da regalare o regalarsi: panettone, pandoro, torrone, dolci di cioccolato e il calendario 2026 con i meravigliosi scatti dei nostri amici a 4 zampe.

Le Strenne sono già disponibili in molti negozi della città e presso i volontari. È attiva anche una raccolta di coperte, lenzuola e asciugamani per aiutare gli animali randagi ad affrontare la stagione più fredda.

“Ogni giorno ci occupiamo di più di 330 cani ospiti della nostra struttura, nella Frazione di Paganica”, dichiara in una nota Caterina Bonati Fagioli, vicepresidente della Lega del Cane dell’Aquila.

“Con cura, amore, dedizione e professionalità favoriamo il loro recupero fisico e comportamentale affinché possano essere felicemente adottati. Gli anziani, i cuccioli e i cani in terapia sono gli ospiti più fragili che in questa stagione fredda subiscono di più le temperature rigide: per questo motivo abbiamo attivato una raccolta di coperte, lenzuola e asciugamani che potranno aiutare gli animali in difficoltà ad affrontare meglio questa fase”, prosegue Bonati Fagioli.

“Inoltre, è possibile sostenere concretamente tutti i nostri ospiti e il lavoro sul territorio di volontari e operatori, con una semplice donazione per ricevere i dolci o il calendario 2026. La Lega del Cane dell’Aquila è presente in città dal 1991 e ogni giorno, anche grazie al Nucleo provinciale di Guardie Zoofile, si occupa di prevenzione del randagismo e controllo del territorio, collaborando fattivamente con Enti e Istituzioni locali. Sostenere quest’opera è molto importante per gli animali di cui ci occupiamo senza sosta”, conclude la vicepresidente di Lega del Cane.

Per conoscere l’elenco dei negozi dov’è possibile trovare le Strenne di Lega del Cane è possibile consultare il sito o contattare il numero di telefono (329.9064859 – info@cuccefelici.com).

Per consegnare coperte, asciugamani e lenzuola in canile, ci si può recare direttamente presso la struttura, a Paganica in via Aquilentro n° 22, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12.

Grazie a quanti vorranno aiutare i cani dell’Aquila!