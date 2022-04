“L’AQUILA AL CENTRO”: IL FUTURO DELLE POLITICHE SOCIOSANITARIE, DIRETTA WEB

L’AQUILA – “Il futuro delle politiche sociosanitarie”.

Questo il tema dell’incontro organizzato da “L’Aquila al centro” lista di centrodestra che accompagnerà l’attuale sindaco Pierluigi Biondi alle prossime elezioni comunali nella strada verso il secondo mandato.

L’evento, che si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle 17, presso la Casa del Volontariato, in via Saragat, all’Aquila, potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook e il sito din AbruzzoWeb.

Ad introdurre il senatore Gaetano Quagliariello, eletto nel 2018 nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo; interverranno il professor Andrea Blasini, dell’Università di Pisa, Stefano Flamini e Maria Rita Cassiani.