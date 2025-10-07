L’AQUILA – Questa mattina gli studenti del Semestre filtro a Medicina, ovvero coloro che stanno facendo i corsi per poi sostenere le prove di accesso alla facoltà dell’Ateneo aquilano, hanno trovato i termosifoni spenti nell’aula della sede di Coppito. Quindi lezioni al freddo e con i cappotti. “Nemmeno due ore” di caldo come prevede la circolare del sindaco”, commentano alcuni. Eppure hanno pagato ben 250euro e ci sono delle ore obbligatorie al 100,%. Mentre in altre Università d’Italia la percentuale obbligatoria di frequenza è più bassa. Ora chiedono una maggiore attenzione su questo problema termico a partire da domani.

L’AQUILA: AL FREDDO L’AULA DOVE SI TENGONO I CORSI PER ACCEDERE ALLA FACOLTA’ DI MEDICINA L'AQUILA - Questa mattina gli studenti del Semestre filtro a Medicina, ovvero coloro che stanno facendo i corsi per poi sostenere le prove di accesso ...