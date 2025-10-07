L’AQUILA: AL FREDDO L’AULA DOVE SI TENGONO I CORSI PER ACCEDERE ALLA FACOLTA’ DI MEDICINA

7 Ottobre 2025 12:38

L'Aquila - Scuola e Università





L’AQUILA – Questa mattina gli studenti del Semestre filtro a Medicina, ovvero coloro che stanno facendo i corsi per poi sostenere le prove di accesso alla facoltà dell’Ateneo aquilano, hanno trovato i termosifoni spenti nell’aula  della sede di Coppito.  Quindi lezioni al freddo e con i cappotti. “Nemmeno due ore” di caldo come prevede la circolare del sindaco”, commentano alcuni. Eppure hanno pagato ben 250euro  e ci sono  delle ore obbligatorie al 100,%. Mentre in altre Università d’Italia la percentuale obbligatoria di frequenza è più bassa.  Ora chiedono una maggiore attenzione su questo problema termico a partire da domani.

