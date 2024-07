L’AQUILA: AL GLOBO CENTER APRE ACTION, CATENA DISCOUNT NON FOOD. LAVORI IN CORSO, SARA’ IN GALLERIA

L’AQUILA – Aprirà probabilmente a settembre il punto vendita aquilano Action, una delle catene di discount non food leader in Europa.

Ad ospitarlo sarà il centro commerciale Globo Center, in Via Saragat, interessato in questo periodo da importanti lavori per fare posto ad Action, il cui punto vendita sarà all’interno di una vera e propria galleria.

Sono previste assunzioni di personale. Sugli scaffali si troveranno biancheria e articoli per la casa, articoli sportivi, cancelleria e decorazione, abbigliamento, giocattoli, prodotti per la pulizia della casa e la cura della persona, articoli per il giardinaggio e il fai da te, prodotti multimedia, cibo e bevande e articoli per gli animali domestici.

L’attività di Action iniziò nel 1993con un piccolo negozio nel paese di Enkhuizen, nei Paesi Bassi. “Da lì – si legge sul sito dell’azienda – siamo cresciuti fino a diventare la catena di discount in più rapida crescita d’Europa. Abbiamo oltre 2.500 negozi in 12 Paesi dove serviamo oltre 15 milioni di clienti ogni settimana. Non solo. Inostri negozi sono presenti in Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Italia, Spagna, Slovacchia e Portogallo”.