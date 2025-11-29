L’AQUILA: AL MERCATO CONTADINO LE AZIENDE SPIEGANO ALLA GENTE LA GENUNITA’ DEI LORO PRODOTTI

L’AQUILA – Al Mercato Contadino d’Abruzzo le storie della terra diventano incontro e comunità Eventi dedicati a conoscere da vicino le aziende agricole locali: racconti, prodotti genuini e relazioni che nutrono il territorio. Dietro ogni frutto, ogni ortaggio, ogni profumo della terra, si nasconde una storia. A volte antica, tramandata di generazione in generazione. A volte giovane e coraggiosa, frutto di un ritorno alle origini.

Il Mercato Contadino d’Abruzzo nasce proprio per creare uno spazio dove queste storie possano essere ascoltate, condivise e comprese. Per queste motivazioni il mercato organizza ogni settimana due giornate speciali (mercoledì pomeriggio e sabato mattina) dedicate ad incontrare le aziende agricole socie, quelle che ogni settimana offrono prodotti freschi e genuini, coltivati con rispetto per la natura, le stagioni e la salute di chi li porta in tavola.

Durante gli eventi, i produttori racconteranno la loro esperienza, mostrando il valore della biodiversità, della filiera corta e della trasparenza: • Chi ha scelto di mantenere vive sementi locali e varietà antiche quasi scomparse. Chi coltiva seguendo pratiche sostenibili, riducendo sprechi e trattamenti. Chi ogni giorno affronta il clima incerto, le levatacce all’alba, la raccolta manuale e la cura del suolo con dedizione e amore.

«Il nostro mercato non è solo un luogo di acquisto, ma un luogo di relazione. Qui non esiste distanza tra chi coltiva e chi sceglie. Ogni sorriso al banco è un gesto di fiducia. Ogni parola scambiata è comunità che si costruisce», raccontano gli organizzatori.

Queste sono giornate pensate per tutti: famiglie, appassionati di cibo, bambini curiosi, studenti, pensionati e chiunque desideri riscoprire la bellezza della terra e dei suoi ritmi. Il Mercato Contadino d’Abruzzo opera in sinergia con una rete territoriale che include il Mercato Contadino L’Aquila e il Mercato Contadino delle Terreverdi Teramane – Giulianova, condividendo obiettivi comuni di valorizzazione agricola, tutela della qualità e rafforzamento della comunità locale