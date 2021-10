L’AQUILA: AL PALAZZETTO DEI NOBILI PRESENTAZIONE LIBRO SULLA STORIA CALCISTICA DEL CAPOLUOGO

L’AQUILA – Sabato 23 ottobre a partire dalle 17 si svolgerà all’interno del Palazzetto dei Nobili la presentazione dell’ultimo libro di Dante Capaldi ed Enrico Cavalli, intitolato “Storia calcistica aquilana al 90′ dell’A.S. (l/L’) Aquila 1931”.

Il volume, frutto di un’approfondita ricerca di materiale documentale in biblioteche e archivi pubblici e privati anche di fuori regione, offre al lettore aggiornamenti e tanti nuovi dettagli sulla vicenda calcistica aquilana e in particolare sulla storia rossoblù, con l’intenzione fra l’altro di definire in maniera difficilmente confutabile la vexata quaestio relativa all’anno di nascita della squadra del Capoluogo d’Abruzzo.

L’evento, curato dal club di sostenitori rossoblù Fronte Aquilano, intende dunque celebrare idealmente proprio i novant’anni trascorsi dalla fondazione — nell’ottobre del 1931 — dell’A.S. L’Aquila.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato dal giornalista Angelo Liberatore e oltre agli autori del libro interverranno l’Assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris, il Vicepresidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, il Consigliere regionale Americo Di Benedetto e, in rappresentanza del Fronte Aquilano, il tifoso Marco Mancini.