L’AQUILA, AL SAN SALVATORE E’ NATA LA PRIMA BIMBA UCRAINA

L’AQUILA – È venuta alla luce tra venerdì e sabato, alle 3.05, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Salvatore, la piccola Zlata, figlia di una donna fuggita dalla guerra nelle scorse settimane. È la prima bimba ucraina nata all’Aquila.

La bimba e la madre sono in buona salute e la donna ha partorito con parto naturale assistita dall’ostetrica Claudia Carosi, dalla ginecologa Ilaria Colagrande e dalla neonatologa Cecilia Di Natale.

La donna, racconta Il Messaggero, è arrivata all’Aquila circa un mese fa, viaggiando per lunghe ore in auto ed è stata subito presa in carico dal personale del reparto che l’ha assistita di settimana in settimana.

“Quando è arrivata era davvero molto provata e presentava contrazioni, probabilmente dovute allo stress del lungo viaggio, ma devo dire che è stata ben seguita in Ucraina- spiega al Messaggero il primario di Ginecologia, il professor Maurizio Guido– L’abbiamo presa subito in carico, bypassando la burocrazia in accordo con la direzione della Asl, non avendo ovviamente con sé tessera sanitaria e documentazioni necessarie. Si è affidata al nostro personale che l’ha subito accolta e seguita passo passo nelle fasi finali della gravidanza.

“Stiamo seguendo anche un’altra donna arrivata dall’Ucraina, incinta alla trentottesima settimana – aggiunge – Abbiamo preso in carico anche lei all’incirca un mese fa. Il nostro reparto è aperto ad accogliere altre donne ucraine se ce ne sarà bisogno”.