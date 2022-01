L’AQUILA: AL VIA ALLA DANTE ALIGHIERI LA PRIMA OLIMPIADE DEL DISEGNO GEOMETRICO

L’AQUILA – E’ stata inaugurata ieri sera la prima edizione delle “Olimpiadi del disegno geometrico”, una vera e propria gara che terminerà a maggio in cui cinquecento alunni dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri metteranno in campo le loro abilità e competenze nel disegno. La competizione si svolgerà in più fasi. Alla fase eliminatoria iniziale parteciperanno tutti i ragazzi in ognuna delle classi coinvolte nell’iniziativa.

I migliori elaborati verranno selezionati e gli autori parteciperanno alle fasi finali, previste tra il mese di aprile e maggio 2022.

I lavori saranno identificati da un codice univoco, in modo da mantenere l’anonimato dell’autore. Solo all’ultimo momento verranno resi noti i nomi dei finalisti e successivamente quelli dei vincitori.

Le “Olimpiadi del disegno geometrico” sono riservate agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto. L’iniziativa è patrocinata dal Comune dell’Aquila, dall’Università degli studi dell’Aquila e dalla Gran Sasso Acqua Spa.

A giudicare i lavori dei ragazzi ci sarà una commissione di altissimo livello che, dopo aver esaminato gli elaborati, rigorosamente anonimi, decreterà i vincitori. Ieri sera è stata anche presentata la commissione che valuterà i lavori, che è così costituita: professoressa Licia Galizia, docente di disegno e storia dell’arte al liceo scientifico Andrea Bafile e artista poliedrica che vanta lavori e collaborazioni di prestigio in Italia e all’estero; ingegner Alessandra Marono, responsabile programmazione e pianificazione presso la Gran Sasso Acqua; ex direttore dei lavori nella realizzazione dello Smart Tunnel per i sottoservizi; professor Stefano Brusaporci, ordinario di disegno, modellazione e rappresentazione dell’architettura, dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale; architetto Giuseppe Cimmino esperto in progettazione di interni, rigenerazione urbana, innovazione e cambiamento; ingegner Vittorio Fabrizi, dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell’Aquila, assessore alla ricostruzione privata, alle opere pubbliche e allo sport, attualmente consulente del commissario per la ricostruzione del terremoto del centro Italia.

La cerimonia finale è prevista per il mese di maggio e gli organizzatori sperano vivamente che possa avvenire in presenza. In presenza era prevista anche l’inaugurazione di questa sera, ma i problemi derivanti dalla pandemia hanno consigliato di evitare la presenza di studenti, di orchestrali (era previsto anche un concerto dei ragazzi del musicale), e dei docenti

. Gli organizzatori ringraziano Filomena Di Camillo che ha curato la parte grafica. Alla conferenza stampa hanno partecipato la dirigente dell’Istituto Comprensivo, Antonella Conio, l’assessore comunale Francesco Bignotti e i docenti di Tecnologia dell’Istituto, Paola Passadori, Paola Trivelloni, che è intervenuta per presentare la modalità del concorso, Maurizio Grimaldi e Francesco Stornelli.