L’AQUILA, AL VIA CANTIERIZZAZIONE ROTATORIA CERMONE: “SICUREZZA AL PRIMO POSTO”

L’AQUILA – Al via la cantierizzazione della rotatoria sulla statale 80, in località Cermone, al bivio tra Pizzoli e la frazione aquilana di Arischia.

A darne notizia il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente: “È iniziata la cantierizzazione della rotatoria al Cermone per l’adeguamento dell’intersezione esistente. L’intervento è calibrato sul solo sedime stradale esistente, in maniera ridotta rispetto alle originarie previsioni ma efficace per rendere più sicuro un tratto di strada che ha visto negli anni centinaia di incidenti di cui alcuni anche mortali”, ha spiegato.

“Ringrazio Anas e il capo Dipartimento, l’ ingegner Antonio Marasco, per la sensibilità e la sollecitudine con le quali si è recepito e avviato questa se pur provvisoria soluzione. La sicurezza è e deve essere sempre al primo posto!”.

L’intervento era atteso da anni in quanto il tratto di strada, particolarmente pericoloso, è tristemente noto in quanto scenario di numerosi incidenti.