L’AQUILA: AL VIA CORSI DI FORMAZIONE PER 100 TIROCINANTI DEL PROGETTO CONTRO EMARGINAZIONE SOCIALE

L’AQUILA – Sono partiti in questi giorni i corsi di formazione per i 100 tirocinanti selezionati nell’ambito del bando Growing Up “Agorà Abruzzo – Spazio Incluso”, progetto di innovazione sociale cui l’Amministrazione Comunale dell’Aquila ha aderito fin da subito, di concerto con l’ente d’ambito distrettuale sociale n. 5 “Montagne Aquilane” e con le associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio.

Progetto, si legge in una nota, che mira a fronteggiare le situazioni di marginalità sociale, attraverso un sostegno alle categorie svantaggiate e prive di occupazione, puntando alla loro qualificazione con specifici percorsi di formazione e tirocini presso aziende e imprese, al fine di agevolarne l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

“In questa fase – ha spiegato l’assessore alle Politiche comunitarie e ai Rapporti con le istituzioni, Paola Giuliani – si svolgerà una vera e propria azione di orientamento, con i formatori che contribuiranno a individuare, attraverso dei colloqui con ciascuno dei tirocinanti e in forma collettiva, le specificità dei singoli destinatari, per favorire la creazione della migliore opportunità professionale”.

“I beneficiari del progetto – ha proseguito l’assessore Giuliani – potranno essere inseriti al meglio nel contesto lavorativo e professionale presso cui si troveranno a svolgere il tirocinio. La fase di orientamento prevederà la mappatura dell’offerta formativa e lavorativa del territorio, finalizzata al collegamento virtuoso tra domanda e offerta di lavoro, con la messa al centro delle abilità, delle competenze e delle potenzialità del beneficiario, cercando di finalizzare le specifiche aspettative individuali all’acquisizione della pratica lavorativa”.

L’assessore Giuliani ha inoltre precisato che i colloqui si protrarranno sino alla seconda metà del mese di aprile, “così da condurre i beneficiari rapidamente alla fase di formazione”.

“L’amministrazione inoltre – ha concluso – si è poi attivata per l’imminente uscita dell’avviso di manifestazione di interesse degli enti di formazione accreditati con la Regione Abruzzo, che possono erogare servizi di formazione e di certificazione delle competenze accreditati. La partecipazione degli enti di formazione permetterà la costituzione di un catalogo formativo finalizzato alla valorizzazione, rafforzamento e qualificazione dei beneficiari”.