L’AQUILA: AL VIA CORSO DI GINNASTICA POSTURALE APERTO A TUTTE LE ETA’

L’AQUILA – Un corso di ginnastica posturale, aperto a tutte le età, nello splendido giardino della Dimora del Baco, in località Centi Colella, all’Aquila.

Ad organizzarlo la dottoressa Melissa Paparusso, chinesiologa, specializzata in scienze motorie preventive ed adattative.

Gli incontri si svolgeranno a partire dal 7 luglio prossimo fino al 31 luglio, alle ore 18.30, con clima mite serale e con le luci del tramonto aquilano.

Per il corso è necessario un abbigliamento sportivo, un tappetino fitness personale, un cuscino per sollevare la testa in caso di bisogno.

Per qualsiasi informazione e per iscriversi al corso, è possibile contattare la dottoressa Paparusso sui social o sul numero di telefono tramite whatsapp al 3277313055.