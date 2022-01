L’AQUILA: AL VIA CORSO PER IMPARARE LA LINGUA GIAPPONESE

L’AQUILA – L’APS Giappone In Abruzzo dell’Aquila ha organizzato il suo primo corso di lingua giapponese. L’associazione è da tempo attiva in città e dopo il corso di manga giapponesi, tenuto la scorsa estate, ora propone un corso di lingua con insegnanti qualificati e madrelingua.

Il corso si terrà in presenza a partire dal prossimo 19 gennaio presso la Casa del Volontariato di L’Aquila in Via Saragat n°10.

Per info ed iscrizioni i contatti sono i seguenti: giapponeinabruzzolaquila@gmail.com, oppure 3287381886.