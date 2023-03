L’AQUILA: AL VIA DEMOLIZIONE EDIFICIO INAGIBILE, CHIUSA VIA SALLUSTIO FINO A 24 MARZO

L’AQUILA – Per consentire la demolizione di uno stabile nell’ambito della ricostruzione post terremoto, via Sallustio, nel centro storico dell’Aquila, sarà chiusa al transito delle auto da sabato 18 a venerdì 24 marzo nel tratto compreso tra via Antonelli e via dell’Annunziata. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella, che precisa che sarà comunque garantito il passaggio pedonale.

Le auto provenienti da via Camponeschi dovranno svoltare verso la parte alta di via Sallustio, imboccando poi via Cavour e transitando per piazza Palazzo, corso Principe Umberto e via San Bernardino. I residenti potranno accedere invece a via Sallustio passando per via Garibaldi, via Cascina e via Andrea Bafile.

“Siamo consapevoli del disagio che si verrà a creare, sia pure per un tempo limitato – ha commentato l’assessore Cucchiarella – e ce ne scusiamo. Ma, anche in questo caso, occorre ribadire che si tratta di un intervento mirato alla rinascita della nostra città”.