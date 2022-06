L’AQUILA: AL VIA DOMANI ALL’AQUILA LE ALPINIADI ESTIVE 2022, 800 ATLETI DA TUTTA ITALIA

L’AQUILA – L’Associazione Nazionale Alpini A.N.A. ha scelto quest’anno l’Abruzzo per la manifestazione nazionale delle Alpiniadi estive 2022 con numerose gare che

prenderanno il via domani 16 Giugno sull’Appenino del Gran Sasso d’Italia per snodarsi nei giorni successivi sui monti del Sirente, nelle province di Teramo e L’Aquila.

Le Alpiniadi si congiungono quest’anno con la Staffetta Alpina per i 150 dalla fondazione del Corpo degli Alpini, che sta transitando in questi giorni nella provincia dell’Aquila e in Abruzzo e sono un segno di come il turismo sportivo dei grandi eventi, lento, ma molto significativo, possa stratificarsi come una prassi per il rilancio delle zone interne.

“Una fiaccola e tanti giochi a sette anni dall’Adunata Nazionale degli Alpini dell’Aquila del 2015, gli Alpini, che intervennero numerosi nell’assistenza alle popolazioni colpite dal sisma 2009 e che ritornano fra queste montagne per sostenere la ricostruzione dei luoghi e il cammino delle comunità locali”, ha dichiarato Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso.

Dal 16 al 19 giugno le gare saranno articolate in diverse discipline estive cui parteciperanno atleti Alpini di tutt’Italia.

Sono attesi circa 800 atleti e un complesso di circa 2000 persone provenienti da tutta Italia per partecipare e seguire le gare.

Numerose le manifestazioni in programma durante i giorni di gara sui monti Abruzzesi , oltre gli eventi e le manifestazioni che coinvolgeranno L’Aquila, Fossa, Rocca di Mezzo e Isola del Gran Sasso.

Alle manifestazioni sarà presente il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero oltre ad una nutrita rappresentanza di Gruppi Alpini provenienti da tutta Italia.

Le manifestazioni si aprono domani presso la Caserma Rossi e nel centro storico dell’Aquila e si chiuderanno domenica prossima a Isola del Gran Sasso nei pressi del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

PROGRAMMA ALPINIADI – 16 GIUGNO – L’AQUILA

ore 16.20 Caserma Rossi – Alzabandiera

ore 16,30 Centro storico – sfilamento dalla Caserma Rossi fino alla Basilica di San Bernardino con Onori ai Caduti in Piazza Battaglione Alpini

ore 17,30 Sagrato della Basilica di San Bernardino – Saluto delle Autorità – Lettura del Giuramento dell’Atleta – Accensione del tripode

Cerimonia di lettura della formula di apertura delle Alpiniadi da parte del responsabile della Commissione Sportiva dell’A.N.A. Consigliere Nazionale Antonio Di Carlo

ore 18,30 Santa Messa presso la Basilica di San Bernardino in L’Aquila

ore 19.00 Piazza del Duomo – Presenza ed esibizione della Fanfara della Sezione Abruzzi dell’A.N.A.