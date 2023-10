L’AQUILA: AL VIA DOMANI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CHIARINO

L’AQUILA – Inizieranno domani, venerdì 20 ottobre, i lavori di riqualificazione di Piazza Chiarino.

Gli interventi, finanziati per 700mila euro con le risorse del Fondo Complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia prevedono, oltre al rifacimento della pavimentazione, anche l’installazione di nuovi arredi urbani e illuminazione.

L’apertura del cantiere, che stando alle previsioni contrattuali verrà terminato entro il mese di aprile del prossimo anno, comporterà delle modifiche alla circolazione e al traffico che sono contenute in una ordinanza di Polizia municipale (qui il testo: https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_513671_0_3.html) che disciplinerà la chiusura al transito, sia veicolare sia pedonale, di Piazza Chiarino.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza a partire dalle ore 8 di domani 20 novembre.

Sarà consentito il transito dei soli mezzi diretti alle aree private con regolare autorizzazione all’esercizio del passo carrabile.

Questi veicoli saranno autorizzati ad entrare in piazza Chiarino utilizzando via Pavesi, sulla quale verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati.

Nella stessa giornata di venerdì prossimo per permettere ai mezzi d’opera l’accesso all’area di cantiere, inoltre, sarà possibile che la circolazione venga interrotta temporaneamente per consentire ai macchinari di procedere in senso contrario a quello di marcia, sia su via Porcinari sia nel tratto di via Garibaldi che conduce proprio a piazza Chiarino.