L’AQUILA: AL VIA DOMANI UN CORSO DI FILOSOFIA ATTIVA ORGANIZZATO DA NUOVA ACROPOLI

L’AQUILA – Al via un corso di filosofia di Nuova Acropoli proposto è gratuito e potrà aiutare a comprendere come ognuno di noi è già un piccolo “filosofo”, quando non possiamo fare a meno di chiederci quale finalità abbia la nostra vita, come poter essere felici o cambiare ciò che non va.

Prevede 12 incontri settimanali che uniscono teoria e pratica filosofica, ed il linguaggio utilizzato è semplice e diretto; sarà un affascinante percorso che, attraverso l’antica saggezza d’Oriente e d’Occidente, ci porterà in maniera semplice a scoprire come poter migliorare noi stessi ed il mondo in cui viviamo.

La Filosofia Attiva che propone Nuova Acropoli è un approccio pratico alla filosofia, utile per capire e vivere la vita da protagonisti, è uno strumento che ci spinge a mettere in azione i nostri migliori valori. Il pensiero unito all’azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società.

L’incontro di presentazione del corso Martedì 31 gennaio alle ore 18:30 nella sede associativa sita in Via Orazio Giuliani n. 4, a Monticchio.