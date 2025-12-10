L’AQUILA: AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI AMBASCIATORI DELLA CITTA’ DELLA CULTURA 2026

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila avvia il percorso formativo dedicato agli “Ambasciatori della cultura per L’Aquila 2026”, iniziativa inserita nel programma “L’Aquila città accogliente” in vista dell’anno da Capitale italiana della Cultura.

A seguito della deliberazione di Giunta del 18 novembre 2025, l’Amministrazione ha approvato la determinazione che attiva i corsi gratuiti rivolti a commercianti, operatori economici, associazioni sportive e culturali e a tutti i cittadini che operano quotidianamente a contatto con il pubblico.

Il progetto, nato su impulso del Comitato dei garanti per L’Aquila 2026, mira a incoraggiare lo sviluppo della cittadinanza, ad accrescere la coscienza critica e il pensiero creativo, a rafforzare la qualità dell’accoglienza e a diffondere una conoscenza più ampia e consapevole del patrimonio storico, artistico e identitario della città, rendendo ogni partecipante un punto di riferimento nella narrazione della L’Aquila che si prepara al suo anno da Capitale.

La gestione delle attività formative è affidata all’Associazione MU6 aps ets, con esperienza pluriennale nell’ambito dell’educazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma prevede incontri informativi, corsi di formazione e attività laboratoriali. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno la qualifica ufficiale di “Ambasciatori della cultura per L’Aquila 2026”.

L’iniziativa rientra tra le azioni di promozione culturale previste per il 2026 e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel costruire una città sempre più accogliente, inclusiva e pronta a cogliere le opportunità legate al titolo ottenuto. Il progetto potrà inoltre contribuire a sviluppare buone pratiche di educazione al patrimonio culturale, utili anche oltre il 2026.

Gli interessati possono iscriversi al primo ciclo di incontri, in partenza lunedì 15 dicembre, tramite il form disponibile sulla home page del sito ufficiale www.laquila2026.it oppure accedendo al seguente link: https://laquila2026.it/#ambasciatori.

