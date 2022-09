L’AQUILA: AL VIA I LAVORI PER PARCHEGGI A RASO AL CENTI COLELLA

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha consegnato oggi all’impresa aggiudicante i lavori per la riqualificazione dell’area antistante l’impianto sportivo Centi Colella per un importo complessivo di 550mila euro di fondi Cipe.

Il progetto esecutivo, donato dall’architetto Valerio Zaccagno, prevede la realizzazione di parcheggi a raso, suddivisi tra il campo da rugby e il piazzale Grande Torino, per oltre 5mila metri quadri di spazio e complessivi 161 posti auto.

La nuova pavimentazione verrà realizzata con calcestruzzo drenante in grado di far defluire nel terreno grandi quantitativi di acqua piovana e di ripristinare il ciclo naturale delle acque: un investimento sulla sicurezza per prevenire il pericolo di allagamenti e depositi di ghiaccio sul manto stradale. All’interno dell’isola centrale è prevista la formazione di uno spazio verde delimitato da percorsi pedonali con appositi scivoli per le persone diversamente abili.

“La finalità del progetto è quella di riqualificare l’area al servizio dell’impianto sportivo Centi Colella e assegnare un nuovo assetto funzionale a tutta l’area che affaccia sulla strada statale 17. Un’arteria statale dove il transito delle auto è intenso e che, insieme alla statale 80, rappresenta l’accesso più importante della zona ovest della città” così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della presentazione del progetto cui hanno partecipato, l’assessore allo Sport, Vito Colonna, il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, l’architetto Valerio Zaccagno, il responsabile unico procedimento del Comune dell’Aquila, geometra Dino Tarquini, e Valerio Circi, responsabile dell’impresa Circi Costruzioni.