L’AQUILA: AL VIA I LAVORI PER RIQUALIFICARE LA STRADA TRA ROIO E LUCOLI

L’AQUILA -Inizieranno lunedì 8 maggio i lavori per la riqualificazione della strada di collegamento tra la frazione aquilana di Roio e il Comune di Lucoli, denominata “via Collecigliu”. L’intervento, finanziato con 400mila euro dal Comune dell’Aquila sugli oltre tre chilometri di percorso, avrà una durata di circa un mese e consisteranno nel rifacimento e messa in sicurezza del manto stradale, sistemazione delle scarpate, installazione di guard rail, realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale e predisposizione delle condotte per futuri impianti di illuminazione e fibra ottica.

“Un’opera fondamentale per il collegamento tra il nostro Comune e quello di Lucoli che agevolerà lavoratori, studenti e quanti quotidianamente frequentano quella tratta, consentendo di accorciare notevolmente i tempi di percorrenza. È il frutto di una significativa collaborazione attivata con l’amministrazione comunale di Lucoli nell’interesse delle nostre comunità” hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna.

“Per anni abbiamo atteso la sistemazione di questa strada, che storicamente collega Lucoli all’Aquila attraversando il territorio di Roio. – hanno aggiunto il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, e il vice sindaco Michelangelo Peretti – La sinergia con il Comune dell’Aquila, che ringraziamo per aver mostrato sensibilità nei confronti di una problematica così sentita da parte dei cittadini, ha consentito di raggiungere questo importante risultato”.