L’AQUILA: AL VIA IL PROGETTO “L’ANGOLO DEL LIBRO” DELLA “DANTE ALIGHIERI”

L’AQUILA – Una location suggestiva che calerà i partecipanti in un’atmosfera di altri tempi, sicuramente unica, tra incunaboli e cinquecentine.

Il primo appuntamento che segna l’apertura del progetto “L’angolo del libro” è per il prossimo 18 ottobre alle ore 17:30, presso l’antica biblioteca del convento di Santa Chiara a L’Aquila.

La preside, professoressa Antonella Conio, nel descrivere il significato e gli obiettivi didattici del progetto dice in una nota: “L’insegnante è un lettore tra lettori, che non “sa” la risposta giusta, la cerca con i piccoli lettori, creando sempre nuovi stimoli, situazioni di curiosità e di attesa, in un clima di fiducia, di ascolto e di scoperta per liberare l’immaginario di ciascuno attraverso la valorizzazione dell’immaginario dello scrittore. Il progetto lettura, promosso dalla professoressa Rossana Cerasoli, nasce quindi dalla consapevolezza che il libro abbia una funzione insostituibile nella formazione della persona e nella creazione di una capacità critica, selettiva e costruttiva: saper leggere significa saper pensare e saper giudicare”.

In occasione dell’anniversario dei cento anni dalla nascita di Italo Calvino, il progetto si avvierà il prossimo mercoledì pomeriggio proprio con i testi dell’autore novecentesco, infatti gli alunni coinvolti leggeranno e commenteranno brani tratti dal “Marcovaldo”, “Il Barone Rampante” e “Le Città Invisibili” ad accompagnarli l’ensemble dei compagni dell’indirizzo musicale, sarà un momento qualificante di ascolto per “il piacere di sentir leggere”.

L’attività culturale proseguirà nel corso di tutto l’anno scolastico, coinvolgendo tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “Dante Alighieri” approfondendo la conoscenza di molti altri autori, narratori e figure illustri, tra cui Silone, Rita Levi Montalcini e testi letterari e non sulla figura della donna.