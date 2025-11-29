L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: CORSI DI FORMAZIONE PER GLI AMBASCIATORI DELLA CITTA’ ACCOGLIENTE

L’AQUILA – Via libera della Giunta comunale al progetto “L’Aquila città accogliente: gli ambasciatori della città della cultura”, un’iniziativa strategica in vista dell’anno da Capitale, pensata per migliorare la qualità dell’accoglienza, rafforzare le competenze degli operatori e valorizzare l’identità culturale cittadina.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi gratuiti rivolti a commercianti, associazioni sportive e ad altre categorie della cittadinanza che operano quotidianamente con il pubblico.

Al termine dei percorsi, i partecipanti potranno ottenere la qualifica di “Ambasciatori della città della cultura”, diventando punti di riferimento nella promozione del patrimonio storico, culturale e identitario aquilano.

L’iniziativa, già approvata dal Comitato dei garanti, si inserisce nel più ampio contesto delle azioni preparatorie all’anno in cui L’Aquila guiderà la scena culturale nazionale, con un programma diffuso di eventi e progetti volti a rafforzare la coesione sociale e la capacità di racconto della città.

“Il 2026 sarà un anno straordinario e vogliamo che ogni persona che vive e lavora in città si senta protagonista – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – Con gli ‘ambasciatori della città della cultura’ trasformiamo l’accoglienza in un gesto collettivo: un modo per dire ai visitatori che L’Aquila non è solo da vedere, ma da capire e da vivere, con il calore della sua comunità”.