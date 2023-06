L’AQUILA: AL VIA LA FESTA DI SANT’ANTONIO A COLLEBRINCIONI, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Prenderà il via domani, giovedì 22 giugno, nella frazione aquilana di Collebrincioni, la festa di Sant’Antonio, che andrà avanti fino a domenica 25 con un programma fitto di appuntamenti.

Giovedì alle 18 si parte con l’apertura degli stand, seguirà alle 19 l’aperitivo in piazza San Silvestro e alle 21 l’esibizione del Dj Filippo.

Venerdì 23 gli stand apriranno alle ore 16, mentre la serata vedrà due ospiti d’eccezione: alle 21 Federico Palmaroli, autore delle vignette di Osho, che terrà il suo spettacolo di satira e comicità, seguito alle 22 dall’esibizione di Dj Matrix.

Sabato 24 si parte alle 16 dalla basilica di Collemaggio per una camminata che arriverà fino a Collebrincioni, dove alle ore 18 verrà presentato il “Cammino dei Monti e dei Santi”. Alle 21 sarà dunque la volta della Simpatia Band, seguita a mezzanotte da un dj set per ballare insieme.

Domenica 25 la mattinata inizierà alle 08 con la deposizione della corona ai caduti, seguirà alle 11:30 la Messa con il coro del CAI e alle 12:30 la processione per le vie del paese, che si concluderà alle 13:30 con un primo spettacolo pirotecnico. Alle 17 ci sarà animazione per grandi e piccini, e in serata gran finale: alle 21:30 con l’esibizione degli Equipe 84 e alle 23:30 con l’elezione del nuovo comitato per l’organizzazione della festa. Il tutto, per quattro giorni, accompagnato da tipicità enogastronomiche locali e tanta allegria.

Un “invito alla cittadinanza a partecipare numerosa” è stato espresso dal comitato per l’organizzazione della festa, composto da Stefano D’Angelo, Daniele D’Angelo ‘Parkkeller’, Luca D’Angelo, Antonello Ciuffetelli, Gianluca Claradonna, Danilo Ciuffetelli, Sergio Mattuccilli, Marco De Simone, Gianluca Mattuccilli.

“È un’occasione importante – affermano i membri del comitato – per far conoscere le nostre frazioni, promuovere il territorio e stare insieme in allegria”.