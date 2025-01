L’AQUILA – Controlli straordinari e piani di vigilanza dedicati verranno adottati oggi, 5 gennaio, in occasione della tradizionale Fiera dell’Epifania giunta all’Aquila alla 75esima edizione.

Sono 253 le concessioni in centro per gli ambulanti che torneranno anche a occupare gli spazi di piazza Duomo.

Il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha presieduto nei giorni scorsi una riunione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, con la presenza del vice questore vicario, del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del comandante del Gruppo della Guardia di Finanza, del vice sindaco del Comune dell’Aquila, accompagnato dagli assessori Laura Cucchiarella e Paola Giuliani e da dirigenti dell’Ente, e di rappresentanti dei Vigili del fuoco, del Servizio 118, della Fiva Confcommercio e della Cna.

All’attenzione della riunione le principali iniziative previste in occasione della festività dell’Epifania, proprio con particolare attenzione alla fiera.

Si sono definiti tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e predisposti i Piani dei servizi di vigilanza per lo svolgimento di un evento che solitamente richiama nella città capoluogo un considerevole afflusso di partecipanti.

Una particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio capillare dell’attività degli ambulanti, al fine di contrastare con efficacia il fenomeno dell’abusivismo.

Gli stand espositivi sono dislocati in viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, Via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi e piazza San Bernardino. Nella stessa giornata, inoltre, è previsto lo svolgimento del mercato in Piazza Duomo.

Il Comando di Polizia Municipale ha emesso due distinte ordinanze, consultabili sulla pagina dell’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila, con cui sono stati disposti una serie di limitazioni al traffico, divieti e modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento delle iniziative.

Il parcheggio interrato del Terminal di Collemaggio, con una capienza di 640 posti auto, resta fruibile gratuitamente.

Dal Terminal è possibile raggiungere l’area della fiera utilizzando il servizio navetta per il centro storico. Altre navette dedicate raggiungono la zona ovest (piazza d’Armi e My Suite).