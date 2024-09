L’AQUILA – A piazza San Bernardo,dopo un intervento dei Vigili del fuoco dell’Aquila e della Polizia Locale, la ditta proprietaria del palo che conduce elettricità si sta adoperando per la messa in sicurezza visto che, come aveva segnalato Abruzzoweb nei giorni scorsi, si tratta di un palo dal quale erano caduti dei pezzi di cemento anche abbastanza grandi. Di qui l’intervento per eviatare qualsiasi rischio.