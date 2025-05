L’AQUILA: DAL 4 GIUGNO QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DANZA “I CENTO PASSI” CON 28 APPUNTAMENTI

L’AQUILA – L’Aquila si prepara ad accogliere la quinta edizione del Festival Danza I Cento Passi, appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale della danza.

Con la direzione artistica di Loredana Errico e Amalia Salzano, quest’anno il Festival propone un ricco calendario di 28? appuntamenti–traspettacoli, residenze artistiche, laboratori, workshop e percorsi di formazione – che animeranno il capoluogo e numerosi borghi del territorio abruzzese, dal 4 giugno al 12 novembre 2025.

Al centro dell’edizione 2025, si colloca il progetto triennale “Futuri Possibili” (2025–2027), sostenuto dal Ministero della Cultura, che pone al centro la danza come strumento di crescita culturale e coesione sociale, come linguaggio universale in grado di superare le barriere culturali, generazionali e sociali.

L’obiettivo, FOCUS del Festival edizione 2025, è la “ Formazione del pubblico”, innanzitutto ampliandone i confini, portando il Festival in luoghi diversificati per raggiungere tantissime tipologie di pubblici, formare un pubblico consapevole, valorizzare la creatività giovanile, favorire l’inclusione sociale e rafforzare il legame tra arte e comunità.

Questi obiettivi prendono forma attraverso azioni concrete tra cui residenze inclusive per bambini, ragazzi e studenti universitari, in collaborazione con scuole, istituti scolastici, con l’ Università dell’Aquila e con l’Azienza per i Diritto allo Studio (ADSU); progetti con e per artisti con disabilità e laboratori intergenerazionali, intersezioni tra danza, teatro, musica dal vivo e nuove tecnologie; Sono previsti spettacoli e attività nei Borghi più belli dell’Abruzzo interno e in contesti non convenzionali per una fruizione artistica sempre più diffusa e accessibile, rispondendo alla sfida contemporanea dei festival: non solo vetrine artistiche, ma attori sociali, luoghi di scambio e di esperienze collettive, spazi creativi e generatori di conoscenza, bellezza e crescita civile in cui immaginare insieme nuovi “Futuri possibili”.

Tra le compagnie ospiti dell’edizione 2025vi sono grandi nomi della scena nazionale e internazionale, tra cui: Scenario Pubblico /Zappalà Danza, Balletto del Sud, Mvula Sungani Physical Dance, Artemis Danza, Movimento Danza, Egri Bianco Danza, Daniele Cipriani Entertainment, Gruppo e-Motion, Compagnia GDO/UDA, Compagnia Abruzzo Danza e Spettacolo, accanto a coreografi emergenti under 25, in collaborazione con l’AND – Accademia Nazionale di Danza.

L’apertura del Festival Danza I Cento Passi 2025 è affidata, mercoledì 4 giugno alle ore 17:00 alla compagnia Egri Bianco Danza con la performance site specific Sentieri del Mistero in prima nazionale.

Nel suggestivo scenario del Parco del Castello prenderà via un viaggio coreografico ispirato al Sacro Monte di Ghiffa, dove natura e spiritualità si intrecciano in un labirinto di emozioni, archetipi e frammenti di vita.

Lo spettatore è invitato a scegliere il proprio cammino, componendo un mosaico personale e intimo alla scoperta di un mondo interiore, fino a ritrovare — forse — una meta perduta.

Il programma prosegue mercoledì 9 luglio nella splendida location della Scalinata di San Bernardino con la serata speciale dedicata al Premio “I Cento Passi”. Tra le principali novità del 2025, l’istituzione del Premio “I Cento Passi”, riconoscimento dedicato a personalità che hanno saputo portare l’arte e la danza in luoghi non convenzionali, rendendole accessibili anche alle fasce sociali meno raggiunte. La prima edizione del Premio sarà assegnata all’étoile internazionale Liliana Cosi, figura emblematica di dedizione, visione e impegno.????

Da ottobre a novembre, il Festival dedica una programmazione speciale alle nuove generazioni, con una serie di appuntamenti tra laboratori e spettacoli ospitati all’interno di contesti scolastici, pensati per coinvolgere studenti di tutte le fasce d’età.

Il percorso prende il via con Gruppo e-Motion, in collaborazione con il Liceo Coreutico di Teramo, per proseguire con le produzioni di Compagnia GDO e Artemis Danza — che presenta uno spettacolo ispirato alla figura di Darwin — e Body Teaches, progetto ideato da Roberto Zappalà, pensato per avvicinare il pubblico più giovane alla danza contemporanea. Chiude la rassegna dedicata ai giovani la Compagnia Balletto del Sud, con una speciale lezione-spettacolo che esplora il rapporto tra il linguaggio della danza e l’estetica della Bauhaus, offrendo agli studenti un’esperienza formativa unica tra arte, movimento e pensiero.

Il Festival Danza I Cento Passi è parte attiva di numerose reti e collaborazioni, tra cui Italia Festival, Federvivo, AGIS, AIDAF, AIFORART, DanTe – Danze di Terra, oltre al progetto europeo Dancing Histor(y)ies, finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali attraverso le arti performative. Di anno in anno si arricchisce di collaborazioni e partenariati che ne rendono unico e prezioso il percorso moltiplicandone le opportunità.

Info: Botteghino Teatro dei 99 –L’Aquila Via Rocco Carabba s.n.c. 67100 Cel 3661001323 – 3337248644 – 0862316578

www.festivaldanzaicentopassi.it – www.teatrodei99.it- https://m.facebook.com/teatrodei99/ https://www.instagram.com/teatrodei99/